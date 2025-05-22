17-летний мопедист испугался полицейских и хотел сбежать в Жезказгане

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении водителя мопеда, не выполнившего законное требование сотрудников полиции, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.
Суд установил, что несовершеннолетний 27 апреля 2025 года примерно в 15:15, управляя мопедом на перекрестке улиц Алашахан и Мира, не подчинился законному требованию сотрудников полиции остановить транспортное средство.
В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.
«По его словам, у него не было водительского удостоверения, и он испугался, поэтому попытался скрыться», — отметили в суде.
Согласно материалам дела, инспектор полиции остановил мопед из-за отсутствия мотоциклетного шлема у пассажира. Также в отношении несовершеннолетнего водителя составили протоколы по статьям 593 (Перевозка пассажира без шлема) и 599 (Проезд на красный сигнал светофора) КоАП.
Суд учел, что на момент совершения административного правонарушения парню было 17 лет, а также то, что он признал вину и раскаялся. Эти обстоятельства признали смягчающими.
В соответствии с ч.1 ст. 66 КоАП суд назначил водителю мопеда административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП, то есть 39 320 тенге.
Кроме того, учитывая финансовую несостоятельность несовершеннолетнего, суд постановил возложить выплату штрафа на его отца.