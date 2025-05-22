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17-летний мопедист испугался полицейских и хотел сбежать в Жезказгане

В Жезказгане 17-летнему водителю мопеда, который попытался скрыться от полицейских и проехал на «красный», назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Источник: Getty Images

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении водителя мопеда, не выполнившего законное требование сотрудников полиции, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

Суд установил, что несовершеннолетний 27 апреля 2025 года примерно в 15:15, управляя мопедом на перекрестке улиц Алашахан и Мира, не подчинился законному требованию сотрудников полиции остановить транспортное средство.

В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

«По его словам, у него не было водительского удостоверения, и он испугался, поэтому попытался скрыться», — отметили в суде.

Согласно материалам дела, инспектор полиции остановил мопед из-за отсутствия мотоциклетного шлема у пассажира. Также в отношении несовершеннолетнего водителя составили протоколы по статьям 593 (Перевозка пассажира без шлема) и 599 (Проезд на красный сигнал светофора) КоАП.

Суд учел, что на момент совершения административного правонарушения парню было 17 лет, а также то, что он признал вину и раскаялся. Эти обстоятельства признали смягчающими.

В соответствии с ч.1 ст. 66 КоАП суд назначил водителю мопеда административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП, то есть 39 320 тенге.

Кроме того, учитывая финансовую несостоятельность несовершеннолетнего, суд постановил возложить выплату штрафа на его отца.