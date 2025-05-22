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Напавшая на русских рабочих москвичка хочет служить в Минобороны

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Жительница Москвы Яна Джоган, осужденная за оскорбление и угрозы строителям пневматическим пистолетом, хочет заключить контракт с Минобороны РФ. Об этом сказано в тексте ее приговора, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«Джоган Я. Н. вину признала, в содеянном раскаялась, принесла извинения потерпевшему, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления. Характеризуется положительно, намерена заключить контракт с Министерством обороны РФ», — говорится в приговоре.

Ранее сообщалось, что Кузьминский суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы. Приговор не был обжалован и вступил в силу.

Джоган напала на рабочих, которые делали ремонт в одном из домов столичного района Некрасовка. По версии следствия, она беспричинно из хулиганских побуждений громко высказывалась в их адрес, используя нецензурную брань, выражая вражду и ненависть к людям русской национальности. При этом она держала в руке пневматический пистолет и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону рабочих. Ей предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.