Напавшая на русских рабочих москвичка хочет служить в Минобороны

«Джоган Я. Н. вину признала, в содеянном раскаялась, принесла извинения потерпевшему, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления. Характеризуется положительно, намерена заключить контракт с Министерством обороны РФ», — говорится в приговоре.
Ранее сообщалось, что Кузьминский суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы. Приговор не был обжалован и вступил в силу.
Джоган напала на рабочих, которые делали ремонт в одном из домов столичного района Некрасовка. По версии следствия, она беспричинно из хулиганских побуждений громко высказывалась в их адрес, используя нецензурную брань, выражая вражду и ненависть к людям русской национальности. При этом она держала в руке пневматический пистолет и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону рабочих. Ей предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.