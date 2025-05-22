Напавшая на русских рабочих москвичка хочет служить в Минобороны

Джоган напала на рабочих, которые делали ремонт в одном из домов столичного района Некрасовка. По версии следствия, она беспричинно из хулиганских побуждений громко высказывалась в их адрес, используя нецензурную брань, выражая вражду и ненависть к людям русской национальности. При этом она держала в руке пневматический пистолет и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону рабочих. Ей предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.