Велосипедист погиб под колесами машины в Лунинецком районе

По предварительной информации, 27-летний житель Лунинца, управляя автомобилем Ford, двигался по автодороге Р13 Лунинец — Ганцевичи в направлении Ганцевичей. На 105-м километре автодороги он совершил наезд на выехавшего со второстепенной дороги 82-летнего жителя Лунинца, который двигался на электровелосипеде. В результате ДТП последний скончался на месте происшествия.