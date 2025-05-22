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Велосипедист погиб под колесами машины в Лунинецком районе

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами машины в Лунинецком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 27-летний житель Лунинца, управляя автомобилем Ford, двигался по автодороге Р13 Лунинец — Ганцевичи в направлении Ганцевичей. На 105-м километре автодороги он совершил наезд на выехавшего со второстепенной дороги 82-летнего жителя Лунинца, который двигался на электровелосипеде. В результате ДТП последний скончался на месте происшествия.

Следствием будет дана правовая оценка.

В УВД напомнили, что безопасность водителей и уязвимых участников дорожного движения является общей задачей.