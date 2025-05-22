В Калининграде на улице 9 Апреля задымился трамвай (дополнено)

В Калининграде утром в четверг, 22 мая, было остановлено трамвайное движение по улице 9 Апреля. Как сообщали очевидцы, публиковавшие видео происшествия в социальных сетях, со стороны было видно задымление в трамвае «Татра», построенном в конце 1980-х годов. Для ликвидации возгорания вагоновожатой потребовался огнетушитель и помощь водителей, остановивших свои автомобили рядом с местом ДТП.