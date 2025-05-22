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В Узбекистане оштрафовали водителя, доказавшего, что «Нексия» может ездить на трёх колёсах

Vaib.uz (Узбекистан. 22 мая). Соцсети в Узбекистане вновь стали ареной для автомобильного «эксперимента», который привёл не к восхищению, а к штрафу. На днях пользователь опубликовал видео, где за рулём своего автомобиля Nexia он решил показать, что легендарная узбекская машина способна ехать даже на трёх колёсах. Сначала — пробитое колесо, затем его демонтаж, и вот уже машина продолжает движение без одного из опорных элементов. Видео быстро стало вирусным.

Источник: Vaib.Uz

Однако инспекторы УБДД энтузиазм блогера не оценили. В ведомстве заявили, что движение автомобиля в подобном техническом состоянии грубо нарушает нормы безопасности. Nexia — это легковой автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров, и эксплуатация его на трёх колёсах не только опасна, но и нарушает технические требования, предусмотренные законом.

В частности, при снятии одного колеса нарушается балансировка, тормозная система может работать некорректно, а высокий риск опрокидывания при манёврах создаёт угрозу не только для водителя, но и для других участников дорожного движения.

В отношении водителя был составлен административный протокол, а сам автомобиль — эвакуирован на штрафстоянку.

В УБДД считают, что подобные действия — сознательная попытка хайпа. В погоне за просмотрами и лайками водители идут на опасные трюки, забывая, что за «весёлым» видео могут последовать трагические последствия.