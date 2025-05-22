В Узбекистане оштрафовали водителя, доказавшего, что «Нексия» может ездить на трёх колёсах

Однако инспекторы УБДД энтузиазм блогера не оценили. В ведомстве заявили, что движение автомобиля в подобном техническом состоянии грубо нарушает нормы безопасности. Nexia — это легковой автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров, и эксплуатация его на трёх колёсах не только опасна, но и нарушает технические требования, предусмотренные законом.
В частности, при снятии одного колеса нарушается балансировка, тормозная система может работать некорректно, а высокий риск опрокидывания при манёврах создаёт угрозу не только для водителя, но и для других участников дорожного движения.
В отношении водителя был составлен административный протокол, а сам автомобиль — эвакуирован на штрафстоянку.
В УБДД считают, что подобные действия — сознательная попытка хайпа. В погоне за просмотрами и лайками водители идут на опасные трюки, забывая, что за «весёлым» видео могут последовать трагические последствия.