В Узбекистане оштрафовали водителя, доказавшего, что «Нексия» может ездить на трёх колёсах

Vaib.uz (Узбекистан. 22 мая). Соцсети в Узбекистане вновь стали ареной для автомобильного «эксперимента», который привёл не к восхищению, а к штрафу. На днях пользователь опубликовал видео, где за рулём своего автомобиля Nexia он решил показать, что легендарная узбекская машина способна ехать даже на трёх колёсах. Сначала — пробитое колесо, затем его демонтаж, и вот уже машина продолжает движение без одного из опорных элементов. Видео быстро стало вирусным.