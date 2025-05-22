Сотни пассажиров застряли в московских аэропортах из-за атак украинских БПЛА

Из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов сотни пассажиров оказались задержаны в аэропортах Москвы и Подмосковья. Как сообщает телеграм-канал SHOT , минимум 13 рейсов на вылет были отложены во Внуково, а 11 в Домодедово. Также наблюдаются задержки прилетающих рейсов.