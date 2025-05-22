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Сотни пассажиров застряли в московских аэропортах из-за атак украинских БПЛА

В результате действий украинских беспилотников сотни пассажиров остались в залах ожидания московских аэропортов. Во Внуково и Домодедово были отложены десятки рейсов.

Источник: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов сотни пассажиров оказались задержаны в аэропортах Москвы и Подмосковья. Как сообщает телеграм-канал SHOT , минимум 13 рейсов на вылет были отложены во Внуково, а 11 в Домодедово. Также наблюдаются задержки прилетающих рейсов.

В залах ожидания остаются значительное число пассажиров, включая людей с детьми. Некоторые из них должны были вылететь ещё ночью, но рейсы неоднократно переносились.

Ранее сообщалось, что в результате аналогичных действий беспилотников в московских аэропортах были задержаны тысячи пассажиров, с перерывами в движении до 12 часов.

Ситуация остаётся под контролем. Отмечается, что ограничения связаны с мерами противовоздушной обороны.