Сотни пассажиров застряли в московских аэропортах из-за атак украинских БПЛА

Из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов сотни пассажиров оказались задержаны в аэропортах Москвы и Подмосковья. Как сообщает телеграм-канал SHOT , минимум 13 рейсов на вылет были отложены во Внуково, а 11 в Домодедово. Также наблюдаются задержки прилетающих рейсов.
В залах ожидания остаются значительное число пассажиров, включая людей с детьми. Некоторые из них должны были вылететь ещё ночью, но рейсы неоднократно переносились.
Ранее сообщалось, что в результате аналогичных действий беспилотников в московских аэропортах были задержаны тысячи пассажиров, с перерывами в движении до 12 часов.
Ситуация остаётся под контролем. Отмечается, что ограничения связаны с мерами противовоздушной обороны.