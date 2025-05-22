За эти сутки сбили 31 летевший на Москву беспилотник

С начала суток были сбиты 31 беспилотник, летевший на Москву, следует из сообщений в телеграмм-канале мэра Москвы.
Последний раз о перехвате БПЛА Собянин написал в 10:43 мск. По его словам, средства ПВО сбили три дрона. В 10:21 мск он сообщил об уничтожении двух беспилотников.
На фоне атак московские аэропорты приостановили прием и отправку самолетов. После 6:00 мск воздушные гавани возобновили работу в обычном режиме. Однако около 10:00 мск в аэропорту Домодедово снова ввели временные ограничения.
О сбитых беспилотниках сообщил губернатор соседней со столичным регионом Тульской области Дмитрий Миляев. Обломки одного из дронов упали в Туле рядом с физкультурным центром. Дроны перехватили также в Орловской, Курской и Белгородской областях.