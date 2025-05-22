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Башкирия включила две компании в список на приватизацию до 2026 года

Правительство Башкирии намерено приватизировать две компании.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление о корректировке программы приватизации государственного имущества на 2024−2026 годы. Документ предусматривает включение в перечень двух новых коммерческих организаций, находящихся в собственности республики.

Согласно обновленному плану, до конца 2026 года будут выставлены на продажу 100% долей в уфимской компании «Табигат» и расположенной в Уфимском районе «Башсельхозтехнике». Оценочная стоимость активов составляет 265 миллионов рублей и 128 миллионов рублей соответственно.

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