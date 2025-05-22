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Дополнительные инвестиции выделят на развитие ГЛК «Хехцир»

Накануне горнолыжный комплекс посетили мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутат Госдумы Павел Симигин и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Гости осмотрели саму территорию и место, где благодаря субсидии Минвостокразвития скоро начнется строительство экотропы «Легенды Хехцира».

В ходе осмотра депутат Госдумы Павел Симигин сообщил о возможном поступлении дополнительных инвестиций на развитие инфраструктуры комплекса.

«Хехцир — это комплекс с уникальной природой и экологией. Мы видим, что работы здесь не останавливаются, что руководство стремится к дальнейшему его развитию. Тем не менее, для эффективного освоения такой обширной территории необходима поддержка со стороны государства, особенно в области строительства инженерных коммуникаций. Повышение качества инфраструктуры не только улучшит условия для отдыхающих и жителей, но и сделает горнолыжный курорт более привлекательным для инвесторов. Будут инвестиции — будут перспективы», — отметил Павел Симигин.

Стороны отметили также, что ГЛК «Хехцир» станет точкой притяжения для китайских туристов.