Дополнительные инвестиции выделят на развитие ГЛК «Хехцир»

«Хехцир — это комплекс с уникальной природой и экологией. Мы видим, что работы здесь не останавливаются, что руководство стремится к дальнейшему его развитию. Тем не менее, для эффективного освоения такой обширной территории необходима поддержка со стороны государства, особенно в области строительства инженерных коммуникаций. Повышение качества инфраструктуры не только улучшит условия для отдыхающих и жителей, но и сделает горнолыжный курорт более привлекательным для инвесторов. Будут инвестиции — будут перспективы», — отметил Павел Симигин.