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Неизвестные разбили окна бара, у которого нашли девушку на заборе в Перми

Полиция ведёт проверку.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные люди разбили окна бара, возле которого на заборе нашли погибшую девушку в Перми, сообщили perm.aif.ru в краевом ГУ МВД.

Речь идёт о заведении «Пиво. Мясо», расположенном в Кировском районе города. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 11 мая возле бара нашли висящую на заборе погибшую 18-летнюю девушку. После инцидента СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

К месту, где обнаружили погибшую, пермяки начали приносить цветы, вплетая их в забор и раскладывая рядом с ограждением. Днём 21 мая в социальных сетях опубликовали фотографии, на которых из-за заваленного цветами забора видно, что часть окон заведения была разбита. В Сети писали, что это начали делать возмущённые пермяки.

В ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили факт происшествия. Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции.

«21 мая в отдел полиции Кировского района Перми поступило заявление о том, что неизвестные повредили стёкла в одном из баров. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказали в краевой полиции perm.aif.ru.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сотрудники полиции и Роспотребнадзора провели в баре проверку и обнаружили множество нарушений. После этого суд закрыл заведение на 90 суток. Расследование гибели девушки продолжается. Минтербез Пермского края сообщил, что официальной версией является несчастный случай.