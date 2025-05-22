Неизвестные разбили окна бара, у которого нашли девушку на заборе в Перми

К месту, где обнаружили погибшую, пермяки начали приносить цветы, вплетая их в забор и раскладывая рядом с ограждением. Днём 21 мая в социальных сетях опубликовали фотографии, на которых из-за заваленного цветами забора видно, что часть окон заведения была разбита. В Сети писали, что это начали делать возмущённые пермяки.