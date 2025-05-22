Неизвестные разбили окна бара, у которого нашли девушку на заборе в Перми

Неизвестные люди разбили окна бара, возле которого на заборе нашли погибшую девушку в Перми, сообщили perm.aif.ru в краевом ГУ МВД.
Речь идёт о заведении «Пиво. Мясо», расположенном в Кировском районе города. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 11 мая возле бара нашли висящую на заборе погибшую 18-летнюю девушку. После инцидента СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
К месту, где обнаружили погибшую, пермяки начали приносить цветы, вплетая их в забор и раскладывая рядом с ограждением. Днём 21 мая в социальных сетях опубликовали фотографии, на которых из-за заваленного цветами забора видно, что часть окон заведения была разбита. В Сети писали, что это начали делать возмущённые пермяки.
В ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили факт происшествия. Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции.
«21 мая в отдел полиции Кировского района Перми поступило заявление о том, что неизвестные повредили стёкла в одном из баров. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказали в краевой полиции perm.aif.ru.
Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сотрудники полиции и Роспотребнадзора провели в баре проверку и обнаружили множество нарушений. После этого суд закрыл заведение на 90 суток. Расследование гибели девушки продолжается. Минтербез Пермского края сообщил, что официальной версией является несчастный случай.