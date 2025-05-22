Власти Анапы увеличили требования к владельцам танкеров до 546 млн рублей

Изначально мэрия города-курорта предъявила иск на сумму 211 млн руб., однако еще на стадии подачи иска власти подчеркивали, что сумма может быть увеличена по мере уточнения затрат на ликвидацию последствий ЧС. Ответчиками по делу выступают ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефти-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефти-239»). Позднее в качестве соответчика к разбирательству было привлечено ООО «Каматрансойл» — судовладелец второго судна.