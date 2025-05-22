В Перми выплачена компенсация за буллинг: после общения с педагогом частной гимназии ребенку пришлось посещать психолога

Неприязненное отношение взрослого человека к ребенку закончилось тем, что несовершеннолетний был ограничен в возможности получать качественное и полное образование. Дошло до того, что по требованию учителя школьник занимался в отдельном помещении, где он был вынужден записывать учебный материал на подоконнике.
Кроме того, его регулярно отстраняли от выездных занятий, также педагог отказалась проверять тетради и контрольные работы учащегося. Вскоре негативное отношение к мальчику передалось и его одноклассникам, дети начали смеяться над ним.
В частном порядке разрешить конфликт не удалось, при встрече руководства гимназии и родителя несовершеннолетнего учитель призналась, что не видит в ученике ребенка, понимает, что ее поведение влияет на психическое здоровье воспитанника, но ничего поделать со своим отношением к нему не может.
Как итог, мальчик стал бояться педагога, не хотел ходить в школу, постоянно плакал. Для восстановления его психологического здоровья понадобились регулярные визиты к профильным специалистам. Из-за переживаний за сына у его матери обострилось хроническое заболевание. Медицинские документы послужили основанием для подачи иска в суд. Заявительница потребовала компенсировать ей и ребенку нравственные и моральные страдания.
Сомнений в том, что права несовершеннолетнего были нарушены в ходе образовательного процесса, у суда не имелось. Все доводы пострадавшей стороны подтверждались показаниями свидетелей и результатами проверки, ранее проведенной надзорным органом. Суд посчитал справедливым взыскать с частного образовательного учреждения 150 тысяч рублей.
Два исполнительных листа были предъявлены взыскательницей в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство гимназии предупредили о том, что если оно не возместит моральный вред бывшему ученику и его матери в установленный законом срок, то к ним и имуществу гимназии будут применены меры принудительного исполнения. Для ускорения темпов выплаты задолженности судебные приставы наложили арест на денежные средства, находящиеся на счетах образовательного учреждения. После чего вся сумма компенсации поступила на депозитный счет подразделения ведомства, а затем перечислены взыскателям.