В Перми выплачена компенсация за буллинг: после общения с педагогом частной гимназии ребенку пришлось посещать психолога

Два исполнительных листа были предъявлены взыскательницей в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство гимназии предупредили о том, что если оно не возместит моральный вред бывшему ученику и его матери в установленный законом срок, то к ним и имуществу гимназии будут применены меры принудительного исполнения. Для ускорения темпов выплаты задолженности судебные приставы наложили арест на денежные средства, находящиеся на счетах образовательного учреждения. После чего вся сумма компенсации поступила на депозитный счет подразделения ведомства, а затем перечислены взыскателям.