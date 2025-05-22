Жителя Самарской области на 5 лет отправили за решетку за хранение наркотиков

45-летний мужчина держал «запрещенку» на даче в октябре прошлого года, уточнила пресс-служба региональной прокуратуры.
Всего у жителя губернии нашли три банки с наркотиком и 550 граммов растений с веществами. Их высушивал и оставил на одной из полок дома. Позже на него завели уголовное дело.
Материалы дошли до Ставропольского районного суда. В итоге мужчину на 5 лет отправили в колонию общего режима. При этом приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее рассказывали о семейной паре из Самары, которая изготавливала, хранила и планировала распространять наркотики.
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