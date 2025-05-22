В Братском районе мужчина зарезал сожительницу, когда та начала его оскорблять и упрекать в безделье

Трагедия разыгралась в деревне Кумейка. Мужчина в течение всего дня распивал со своей гражданской супругой самогон. Ближе к вечеру, когда оба были основательно пьяны, женщина стала высказывать недовольство и упрекать мужчину в том, что он ничем не занят. Помимо этого, со слов подсудимого, супруга оскорбляла его, используя в том числе и нецензурные слова.
Словесный конфликт перерос в рукоприкладство: мужчина толкнул сидящую на стуле гражданскую супругу, отчего та упала на пол. Женщина разозлилась, схватила нож и направила его в сторону мужа. Тот нож выхватил и тут же ударил им супругу с размаху в плечо. Со слов мужчины, ударив женщину ножом, он сильно испугался, побежал к соседке, чтобы та вызывала скорую помощь. Однако прибывшие медики женщине помочь уже не смогли. От полученной травмы она скончалась.
Жителя Братского района судили по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее мужчина судим не был.