В Братском районе мужчина зарезал сожительницу, когда та начала его оскорблять и упрекать в безделье

Словесный конфликт перерос в рукоприкладство: мужчина толкнул сидящую на стуле гражданскую супругу, отчего та упала на пол. Женщина разозлилась, схватила нож и направила его в сторону мужа. Тот нож выхватил и тут же ударил им супругу с размаху в плечо. Со слов мужчины, ударив женщину ножом, он сильно испугался, побежал к соседке, чтобы та вызывала скорую помощь. Однако прибывшие медики женщине помочь уже не смогли. От полученной травмы она скончалась.