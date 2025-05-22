В Челябинске с трамвайного предприятия требуют 3 млн после смертельного ДТП

Напомним, все произошло 9 октября 2024 года в Ленинском районе.
По версии следствия, 36-летняя вагоновожатая, двигаясь по улице Новороссийская, на нерегулируемом переходе произвела наезд на 49-летнего горожанина.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
После случившегося завели дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Фигурантка вину признала в полном объеме.
«Родственниками заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с обвиняемой и ООО “ЧелябГЭТ” 3 млн рублей в счет причиненного морального вреда», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
На имущество ответчиков — банковские счета и нежилое здание — наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.