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В Челябинске с трамвайного предприятия требуют 3 млн после смертельного ДТП

В Челябинске водитель трамвая ответит в суде за смертельный наезд на мужчину на пешеходном переходе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло 9 октября 2024 года в Ленинском районе.

По версии следствия, 36-летняя вагоновожатая, двигаясь по улице Новороссийская, на нерегулируемом переходе произвела наезд на 49-летнего горожанина.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После случившегося завели дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Фигурантка вину признала в полном объеме.

«Родственниками заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с обвиняемой и ООО “ЧелябГЭТ” 3 млн рублей в счет причиненного морального вреда», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

На имущество ответчиков — банковские счета и нежилое здание — наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.