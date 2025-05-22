Оперативное задержание группировки, отмывшей миллиард рублей от наркотрафика

Сотрудники правоохранительных органов задержали десять человек, подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленники входили в состав преступного сообщества, связанного с поставками наркотиков через интернет. Они использовали банковские карты, оформленные на иностранцев, чтобы обналичивать и отмывать деньги от нелегального бизнеса.
Известно, что часть средств поступала от продажи наркотиков через даркнет-площадки. Всего, по оперативным данным, было легализовано не менее 1 млрд рублей.
Фигурантам предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, включая создание преступного сообщества и легализацию доходов, полученных преступным путём.
При проведении обысков в Москве у задержанных изъяли компьютеры, телефоны, документы и другие предметы, которые могут быть связаны с преступлениями.
Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию организаторов группы и всех причастных к её деятельности лиц.