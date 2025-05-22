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Оперативное задержание группировки, отмывшей миллиард рублей от наркотрафика

Десять человек задержаны в Москве по подозрению в легализации денежных средств, нажитых преступным путём. По данным МВД, злоумышленники использовали карты иностранцев, чтобы обналичивать деньги, поступавшие от продажи наркотиков через даркнет. Общая сумма отмытых средств составила не менее одного миллиарда рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники правоохранительных органов задержали десять человек, подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники входили в состав преступного сообщества, связанного с поставками наркотиков через интернет. Они использовали банковские карты, оформленные на иностранцев, чтобы обналичивать и отмывать деньги от нелегального бизнеса.

Известно, что часть средств поступала от продажи наркотиков через даркнет-площадки. Всего, по оперативным данным, было легализовано не менее 1 млрд рублей.

Фигурантам предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, включая создание преступного сообщества и легализацию доходов, полученных преступным путём.

При проведении обысков в Москве у задержанных изъяли компьютеры, телефоны, документы и другие предметы, которые могут быть связаны с преступлениями.

Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию организаторов группы и всех причастных к её деятельности лиц.