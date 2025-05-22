Оперативное задержание группировки, отмывшей миллиард рублей от наркотрафика

Десять человек задержаны в Москве по подозрению в легализации денежных средств, нажитых преступным путём. По данным МВД, злоумышленники использовали карты иностранцев, чтобы обналичивать деньги, поступавшие от продажи наркотиков через даркнет. Общая сумма отмытых средств составила не менее одного миллиарда рублей.