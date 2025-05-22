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Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог

Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог по заданию из мессенджера.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в Нижнем Новгороде на двух нижегородцев за поджог базовой станции одного из мобильных операторов по заданию из мессенджера, сообщает МВД региона в Telegram-канале.

«Сотрудники уголовного розыска Сормовского отдела полиции задержали двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 27 и 36 лет по подозрению в совершении террористического акта, целью которого была дестабилизация деятельности органов власти путём повреждения объектов, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности человека», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что злоумышленники, действуя по указанию третьих лиц, сфотографировали базовую станцию одного из мобильных операторов в Сормовском районе областного центра и отправили снимки в мессенджере неустановленным лицам, после чего за денежное вознаграждение подожгли сооружение.

Задержанным предъявлено обвинение по уголовному делу по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.