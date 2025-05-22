Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в Нижнем Новгороде на двух нижегородцев за поджог базовой станции одного из мобильных операторов по заданию из мессенджера, сообщает МВД региона в Telegram-канале.