В Приморье любителей пьяной езды лишают автомобилей и свободы

Не так давно житель Приморья за повторную пьяную езду получил штраф в размере 240 тысяч рублей и лишился прав на два года. Кроме того, у него конфисковали автомобиль. А его «товарищ по несчастью» понес более суровое наказание — его лишили свободы на год и изъяли у него питбайк.