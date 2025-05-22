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В Приморье любителей пьяной езды лишают автомобилей и свободы

В праздники инспекторы ДПС задержали 191 нетрезвого водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае любителей езды в нетрезвом виде наказывают по всей строгости закона. А выявляют таких нарушителей во время проведения антиалкогольных рейдов. За майские праздники Госавтоинспекция Приморья задержала 191 водителя в состоянии опьянения, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Помимо «первичных» нарушителей, полицейские выявили и рецидивистов, которые не раз уже попадались инспекторам. За повторный проступок предусмотрена уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы. Кроме того, водителя могут лишить и транспортного средства — такая мера в прошлом году коснулась 362 граждан.

Не так давно житель Приморья за повторную пьяную езду получил штраф в размере 240 тысяч рублей и лишился прав на два года. Кроме того, у него конфисковали автомобиль. А его «товарищ по несчастью» понес более суровое наказание — его лишили свободы на год и изъяли у него питбайк.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть ответственными и не садиться за руль в нетрезвом виде.

Ранее «КП» писала, что в массовом ДТП пострадали пять автомобилей в Приморье.