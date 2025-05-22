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Самарская прокуратура устранила нарушения в буфете местного вуза

Правоохранители работали в связке с коллегами из областного управления Роспотребнадзора.

Правоохранители работали в связке с коллегами из областного управления Роспотребнадзора.

На проблемы в буфете одного из местных вузов обратили внимание в прокуратуре Самарского района. Заметили, что там нет горячей воды и средств дезинфекции. Сотрудница не прошла медосмотр. Также не нашли с документами на продукты.

Прокурор внес представление директору ответственной организации и завел административные дела. Позже нарушителя обязали выплатить 15 тыс. рублей. Работнице сделали замечание.

После вновь заглянули в буфет. Недочеты к тому моменту уже устранили. А до этого в 63-м регионе компанию «Каравай» оштрафовали за грязные помещения и оборудование.

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