В Иркутске раскрыли двойное убийство 22-летней давности

В Иркутске раскрыли жестокое преступление, совершенное более 20 лет назад. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк и региональный Следком, в 2003 году в Ленинском районе были найдены тела двух мужчин с множественными ножевыми ранениями. Расследование долгое время не давало результатов, и дело пришлось приостановить — убийцы словно растворились в воздухе.