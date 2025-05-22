В Иркутске раскрыли двойное убийство 22-летней давности

В Иркутске раскрыли жестокое преступление, совершенное более 20 лет назад. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк и региональный Следком, в 2003 году в Ленинском районе были найдены тела двух мужчин с множественными ножевыми ранениями. Расследование долгое время не давало результатов, и дело пришлось приостановить — убийцы словно растворились в воздухе.
Но в мае 2025 года следователи вернулись к этому делу. Криминалисты тщательно изучили архивные материалы, нашли и допросили ключевого свидетеля. Совместно с полицией им удалось выйти на след двух подозреваемых — граждан ближнего зарубежья, которые сразу после преступления покинули Россию.
— Один из фигурантов был обнаружен в Москве, второй — в самом Иркутске. По версии следствия, трагедия произошла на улице Розы Люксембург. Между приезжими и местными жителями вспыхнул бытовой конфликт, который перерос в кровавую драку. Преступники, вооружившись ножами, нанесли жертвам смертельные ранения, — сообщают в СК.
Сейчас оба подозреваемых задержаны. Им предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном группой людей из хулиганских побуждений. На данный момент их заключили под стражу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительнице Тулуна дали четыре года за мошенничество с соцвыплатами.