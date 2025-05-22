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В Уфимском районе произошла смертельная авария

Сотрудники госавтоинспекции Уфимского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим.

Источник: Пресс-служба госавтоинспекции РБ

Авария произошла сегодня около 12 часов дня на 7 км автодороги Уфа — Чишмы (перекресток п. Нижегородка). Предварительно известно, что 78-летний водитель за рулем «Шевроле Нива», который ехал в сторону Чишмов, на регулируемом перекрестке врезался в грузовой «КамАЗ». После чего 45-летний водитель большегруза касательно столкнулся с автомобилем «Инфинити QX 70». В результате аварии водитель «Шевроле» скончался.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.