В Уфимском районе произошла смертельная авария

Авария произошла сегодня около 12 часов дня на 7 км автодороги Уфа — Чишмы (перекресток п. Нижегородка). Предварительно известно, что 78-летний водитель за рулем «Шевроле Нива», который ехал в сторону Чишмов, на регулируемом перекрестке врезался в грузовой «КамАЗ». После чего 45-летний водитель большегруза касательно столкнулся с автомобилем «Инфинити QX 70». В результате аварии водитель «Шевроле» скончался.