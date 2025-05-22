Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд не стал арестовывать уральца, укусившего полицейского

Серовский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому в нападении на сотрудника полиции. Арестовывать дебошира не стали.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мужчина обвиняется по статье 318 УК РФ — «Применение насилия к представителю власти». Уралец буянил дома, в результате соседи вызвали полицию. Увидев силовика, агрессор оказал сопротивление, укусил его и попытался скрыться. Однако сбежать ему не удалось, он был задержан и доставлен в суд.

Следователь вышел с ходатайством об избрании уральцу меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако Серовский райсуд вынес другое решение — запрет определенных действий до 20 июля 2025 года.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.