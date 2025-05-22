Суд не стал арестовывать уральца, укусившего полицейского

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мужчина обвиняется по статье 318 УК РФ — «Применение насилия к представителю власти». Уралец буянил дома, в результате соседи вызвали полицию. Увидев силовика, агрессор оказал сопротивление, укусил его и попытался скрыться. Однако сбежать ему не удалось, он был задержан и доставлен в суд.
Следователь вышел с ходатайством об избрании уральцу меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако Серовский райсуд вынес другое решение — запрет определенных действий до 20 июля 2025 года.
Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.