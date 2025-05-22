МВД рассказало о мужчине, задержанном в Перми с предметом, похожим на ружьё

У задержанного 1988 года рождения наблюдались визуальные признаки опьянения — и от медицинского освидетельствования он отказался. На него составили протокол по статье 6.9 КоАП РФ — она предусматривает наказание за употребление наркотических и психотропных препаратов без назначения врача.