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МВД рассказало о мужчине, задержанном в Перми с предметом, похожим на ружьё

Он отказался от медосвидетельствования — возможно, был пьян или под воздействием наркотиков.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина, задержанный в Перми с предметом, напоминающим оружие, отказался от прохождения медосвидетельствования и мог быть под воздействием наркотических веществ, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Человека с оружием заметили 21 мая на остановке общественного транспорта рядом с улицей Куфонина. Информация об этом поступила в отдел полиции № 1 (по обслуживанию Дзержинского района) городского УМВД. Полицейские нашли и задержали мужчину.

У задержанного 1988 года рождения наблюдались визуальные признаки опьянения — и от медицинского освидетельствования он отказался. На него составили протокол по статье 6.9 КоАП РФ — она предусматривает наказание за употребление наркотических и психотропных препаратов без назначения врача.

Полиция также изъяла у мужчины предмет, из-за которого он и привлёк себе внимание, — нечто, конструктивно похожее на ружьё. Действительно ли это оружие, муляж или игрушка, выяснит экспертиза.