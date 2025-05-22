Спортивный зал школы «Фотоника» залило водой в Перми

Как уточняет мэрия, протечка случилась в коленном креплении под потолком, а последствия удалось устранить за час. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об избиении ребёнка, которое попало на школьные камеры в Перми. В социальных сетях было опубликовано видео с учительницей музыки, которая вывела ученика в коридор и ударила его по голове. В администрации рассказали, что в учреждении «Синтез» провели расследование, а учительницу уволили.