Спортивный зал школы «Фотоника» залило водой в Перми

Потоки воды залили спортивный зал школы «Фотоника» в Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
Видео с потопом было опубликовано в социальных сетях 21 мая. На кадрах заметно, как потоки воды с потолка начинают литься на пол учреждения. Рядом с местом происшествия стоят дети, а в конце ролика к растущей на полу луже подходит уборщица, держащая в руках швабру. По словам автора публикации, в учреждении прорвало трубу.
В мэрии Перми сайту perm.aif.ru прокомментировали инцидент и сообщили, что прорыва трубы в учреждении не было. В ведомстве также назвали истинную причину происшествия.
«Информация не соответствует действительности. Выброс воды произошел из водоотвода, который расположен в конструкции потолка спортивного зала школы, в процессе очистки кровли и водоотвода от застарелой листвы», — сообщили perm.aif.ru в администрации города.
Как уточняет мэрия, протечка случилась в коленном креплении под потолком, а последствия удалось устранить за час. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об избиении ребёнка, которое попало на школьные камеры в Перми. В социальных сетях было опубликовано видео с учительницей музыки, которая вывела ученика в коридор и ударила его по голове. В администрации рассказали, что в учреждении «Синтез» провели расследование, а учительницу уволили.