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Похитившая деньги у брата подруги жительница Прикамья отправится в колонию

Кизеловский городской суд вынес приговор ранее судимой 31-летней местной жительнице.

Источник: AP 2024

Кизеловский городской суд вынес приговор ранее судимой 31-летней местной жительнице. Женщина признана виновной в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В марте в отдел полиции обратился мужчина с сообщением о краже кошелька и денег с банковской карты. Ущерб превысил 16 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что накануне у заявителя гостили сестра и ее подруга. Наутро он заметил пропажу из кармана джинсов кошелька с банковскими картами. В мобильном приложении банка мужчина обнаружил, что с его счетов списаны деньги.

Полицейские установили, что к краже причастна подруга сестры заявителя. Девушка призналась в содеянном и рассказала, что, когда они с подругой собирались уходить домой, на лестничной площадке произошел конфликт между хозяином квартиры и его сестрой. Гостья воспользовавшись моментом, незаметно вернулась в квартиру и украла кошелек с картами. Позже, попрощавшись с подругой на улице, фигурантка отправилась по магазинам, где оплатила похищенными банковскими картами продукты и алкоголь.

Стражи порядка изъяли у злоумышленницы похищенный кошелек с картами и вернули владельцу.

Суд учел неотбытую часть по ранее вынесенному приговору и назначил виновной 3 года в исправительной колонии общего режима.