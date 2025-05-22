Похитившая деньги у брата подруги жительница Прикамья отправится в колонию

Полицейские установили, что к краже причастна подруга сестры заявителя. Девушка призналась в содеянном и рассказала, что, когда они с подругой собирались уходить домой, на лестничной площадке произошел конфликт между хозяином квартиры и его сестрой. Гостья воспользовавшись моментом, незаметно вернулась в квартиру и украла кошелек с картами. Позже, попрощавшись с подругой на улице, фигурантка отправилась по магазинам, где оплатила похищенными банковскими картами продукты и алкоголь.