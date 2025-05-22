В Уфимском районе пенсионер не пережил столкновения с КамАЗом

В Уфимском районе произошла смертельная авария. Подробности трагедии сообщили в ГАИ по Башкирии.
По имеющейся информации, 78-летний водитель Chevrolet Niva ехал по поселку Нижегородка и на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог врезался в КамАЗ, за рулем которого был 45-летний мужчина. Сразу после этого грузовик по касательной задел Infiniti QX70. От тяжелых травм пенсионер умер до приезда медиков.
Сотрудники Госавтоинспекции начали разбирательство по факту аварии.
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