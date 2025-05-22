Жительница Самарской области залезла в магазин и украла товары на 17 тыс. рублей

33-летняя злоумышленница прихватила алкоголь, бытовую химию и продукты. Все провернула уже после закрытия торговой точки. Подробностями поделились представители регионального главка.
Сотрудник магазина в Жигулевске объяснил: кто-то разбил стекло входной двери и взял с прилавка товары на 17 тыс. рублей. Правоохранители поговорили с его коллегами и взглянули на записи с камер наблюдения. На них заметили женщину.
Позже местную жительницу задержали. Вину признала. Уточнила: зашла под видом покупателя и спряталась за стеллажом. После закрытия торговой точки стащила изделия и скрылась. На нее завели уголовное дело по факту кражи.
Ранее в Жигулевске поймали мужчину, который похитил медицинский прибор за 13 тыс. рублей.
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