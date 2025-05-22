В одном из казанских дворов сбили восьмилетнюю девочку. Это произошло на проспекте Альберта Камалеева, сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
Как выяснилось, девочка гуляла по двору с другими детьми. После она выбежала на дорогу между двух припаркованных автомобилей. В этот момент выехал автомобиль Chery Tiggo и наехал на несовершеннолетнюю.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Специалисты просят водителей и пешеходов быть бдительными на дорогах.
Напомним, под Казанью девочка на квадроцикле попала в смертельное ДТП. Трагедия произошла в Пестречинском районе Татарстана. По предварительным данным Госавтоинспекции, 15-летняя девочка за рулем квадроцикла выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Шкода» под управлением 41-летнего водителя.