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В одном из казанских дворов сбили восьмилетнюю девочку

Это произошло на проспекте Альберта Камалеева.

В одном из казанских дворов сбили восьмилетнюю девочку. Это произошло на проспекте Альберта Камалеева, сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Как выяснилось, девочка гуляла по двору с другими детьми. После она выбежала на дорогу между двух припаркованных автомобилей. В этот момент выехал автомобиль Chery Tiggo и наехал на несовершеннолетнюю.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Специалисты просят водителей и пешеходов быть бдительными на дорогах.

Напомним, под Казанью девочка на квадроцикле попала в смертельное ДТП. Трагедия произошла в Пестречинском районе Татарстана. По предварительным данным Госавтоинспекции, 15-летняя девочка за рулем квадроцикла выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Шкода» под управлением 41-летнего водителя.