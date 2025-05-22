Загадочную гибель четырех мужчин расследуют в Выксе: тела нашли в салоне машины

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — рассказали в региональном управлении СК.
Видимых следов насильственной смерти на телах не выявили. Чтобы выяснить причины гибели мужчин, были назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства трагедии.
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Ранее «ФедералПресс» писал о загадочной смерти девушки в Перми. Тело погибшей нашли висящим на заборе возле бара.