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Загадочную гибель четырех мужчин расследуют в Выксе: тела нашли в салоне машины

ВЫКСА, 22 мая, ФедералПресс. В Выксе следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырех мужчин. Их тела были обнаружены в салоне автомобиля УАЗ, найденного застрявшим в болоте.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — рассказали в региональном управлении СК.

Видимых следов насильственной смерти на телах не выявили. Чтобы выяснить причины гибели мужчин, были назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства трагедии.

Видео с места трагедии можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Ранее «ФедералПресс» писал о загадочной смерти девушки в Перми. Тело погибшей нашли висящим на заборе возле бара.