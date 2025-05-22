В Самаре 27 мая будут судить двух бывших министров Пивкина и Бойко

В Самаре в один день будут судить двух бывших министров. 27 мая Октябрьский районный суд рассмотрит дело экс-министра транспорта региона Ивана Пивкина. А в Ленинском районном суде в этот же день начнут судить бывшего руководителя регионального ГУ МЧС Олега Бойко.
Напомним, что Ивана Пивкина задержали летом 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он препятствовал работе компании, которая стала победителем торгов в Самарской области. Суд над ним начался в марте, сам Пивкин свою вину не признает.
Олега Бойко задержали в декабре 2023 года по подозрению в получении многомиллионной взятки. Ранее одного из фигурантов этого уголовного дела, бывшего руководителя Самарского союза противопожарных объединений Яна Гущина приговорили к шести годам колонии строгого режима за дачу взяток.