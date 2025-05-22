КГК ликвидировал незаконный обменник с оборотом в 2,5 млрд рублей в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«В Минске пресечена деятельность незаконного “криптообменника”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в поле зрения сотрудников органов финансовых расследований организаторы незаконной деятельности, связанной с куплей и продажей криптовалюты, попали осенью 2024 года. Далее было установлено, что, не являясь резидентами Парка высоких технологий, они осуществляли криптообменные операции и не уплачивали при этом налоги. В КГК обратили внимание, что нелегальный «криптообменник» действовал под видом программного обеспечения — «бота», который был интегрирован в мессенджер Telegram.
Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску смогли установить, что деятельностью незаконного «криптообменника» дистанционно управлял организатор, постоянно находившийся на территории Польши. Вместе с тем всеми процессами, касающимися с куплей и продаже криптовалюты в Беларуси, занималась его жена.
Кроме того, они регулировали вопросы, касающиеся выплаты денежных вознаграждений, и определяли суммы указанных выплат другим участникам незаконной деятельности. К примеру, системному администратору, технической поддержке, «дропам». Речь идет про лиц, которые обналичивали деньги, которые были получены от продажи криптовалюты.
В КГК добавили, что организатор незаконного «криптообменника» получал 40% доходов от его деятельности, а системный администратор — 20%. Кроме того, «дропам», которые оформляли на свое имя банковские карты и на которые в последующем поступали деньги от реализованной криптовалюты, платили примерно 1000 рублей в месяц.
«Согласно полученным сведениям, сумма оборота денежных средств по данному “криптообменнику” составила 2,5 млрд рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов — около 1 млн рублей», — акцентировали внимание в Комитете госконтроля.
Сказано, что были получены персональные данные всех лиц, пользовавшихся услугами нелегального «криптообменника».
«Преступная деятельность незаконного “криптообменника” пресечена», — подчеркнули в сообщении.
Говорится, что в отношении организаторов незаконной деятельности было заведено уголовное дело. В момент следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания.
Ранее в Беларуси собственники крупной сети секонд-хенд не доплатили 3,8 млн рублей налогов: «Изъяты 15 объектов недвижимости, 8 авто, слитки золота».
Тем временем сотрудник банка вызвала милицию, когда минчанка хотела обменять 500 долларов.
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 22 мая, который называют Никола Вешний.