КГК ликвидировал незаконный обменник с оборотом в 2,5 млрд рублей в Беларуси

Сообщается, что в поле зрения сотрудников органов финансовых расследований организаторы незаконной деятельности, связанной с куплей и продажей криптовалюты, попали осенью 2024 года. Далее было установлено, что, не являясь резидентами Парка высоких технологий, они осуществляли криптообменные операции и не уплачивали при этом налоги. В КГК обратили внимание, что нелегальный «криптообменник» действовал под видом программного обеспечения — «бота», который был интегрирован в мессенджер Telegram.