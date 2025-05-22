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В Новосибирске задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседям

В региональном МВД прокомментировали инцидент.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске задержали мужчину, который открыл стрельбу по соседям в дачном участке. Никто не пострадал. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном МВД.

— 65-летний гражданин, подозреваемый в данных противоправных действиях, был задержан представителями охранного предприятия и передан прибывшей следственно-оперативной группе полиции, — пояснили в ведомстве.

Как оказалось, мужчина был сильно пьян. Во дворе у сибиряка обнаружили гладкоствольное ружье, разрешения на хранение у мужчины не оказалось. Оружие и патроны изъяли и направили на экспертизу.