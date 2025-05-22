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Легковушка протаранила автобус с детьми в Борском округе

В легковушке пострадали два человека, в автобусе пострадавших нет.

Источник: "ДТП и происшествия Нижний Новгород"

Автобус с детьми попал в аварию в Борском округе утром 22 мая.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла в девятом часу утра на 14-м километре трассы Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево. Водитель «Приоры», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил заказной автобус и столкнулся с ним. В салоне автобуса находились школьники, никто из них не пострадал. В легковушке травмы получили два человека, в том числе, 17-летний пассажир. После ДТП школьников пересадили в другой автобус, и они уехали. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.