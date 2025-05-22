Легковушка протаранила автобус с детьми в Борском округе

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла в девятом часу утра на 14-м километре трассы Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево. Водитель «Приоры», выезжая с второстепенной дороги, не пропустил заказной автобус и столкнулся с ним. В салоне автобуса находились школьники, никто из них не пострадал. В легковушке травмы получили два человека, в том числе, 17-летний пассажир. После ДТП школьников пересадили в другой автобус, и они уехали. Пострадавшим оказана медицинская помощь.