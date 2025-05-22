Верховный суд РФ подтвердил срок для стрелка в Усть-Илимском военкомате

Напомним, Росфинмониторинг включил Зинина в перечень экстремистов и террористов за стрельбу в военкомате 26 сентября 2022 года. В результате инцидента был ранен военком города, который, находясь в тяжелом состоянии, был доставлен в Иркутск. Он выписался из больницы к середине ноября 2022 года.