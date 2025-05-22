Верховный суд РФ подтвердил срок для стрелка в Усть-Илимском военкомате

Верховный суд РФ подтвердил срок для мужчины, стрелявшего в усть-илимском военкомате. Руслан Зинин проведет в заключении 20 лет, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на судебный акт высшего судебного органа РФ.
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ оставила без изменения приговор 1-го Восточного окружного военного суда от 19 января 2024 года и апелляционное определение апелляционного военного суда от 30 июля 2024 года в отношении Руслана Зинина. Кассационная жалоба адвоката осталась без удовлетворения.
28-летний житель Усть-Илимска проведет первые 7 лет в тюрьме, а оставшейся части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с сохранением ограничений и возложением обязанности, указанных в приговоре.
Напомним, Росфинмониторинг включил Зинина в перечень экстремистов и террористов за стрельбу в военкомате 26 сентября 2022 года. В результате инцидента был ранен военком города, который, находясь в тяжелом состоянии, был доставлен в Иркутск. Он выписался из больницы к середине ноября 2022 года.