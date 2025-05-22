В Нижегородской области обнаружены тела четырех человек в машине — СК

В городе Выкса Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль марки УАЗ с телами четырёх мужчин в возрасте от 29 до 36 лет. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Для точного определения причины гибели будут проведены судебно-медицинские экспертизы.