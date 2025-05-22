В Нижегородской области обнаружены тела четырех человек в машине — СК

Следователи СК России выясняют обстоятельства гибели четырех человек в автомобиле в Выксе Нижегородской области.
Согласно данным следствия, вечером 21 мая 2025 года в автомобиле марки УАЗ, находившемся в районе озера в городе Выксе, были найдены тела четверых мужчин без видимых признаков насильственной смерти. Погибли четверо мужчин в возрасте от 29 до 36 лет, проживавших на территории области.
Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Для установления точных причин гибели будут проведены судебно-медицинские экспертизы.
Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.