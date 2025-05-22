Человек пострадал на ночном пожаре в Кинеле Самарской области

В городе горел частный дом. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация о ночном инциденте появилась 22 мая в 0:57. На улице Мостовой огонь охватил жилую постройку. Раскинулся на 40 квадратных метров. Пострадал один человек. Возраст и пол не уточняются.
С пламенем боролись 11 специалистов 14-й и 82-й пожарно-спасательных частей. Плюс три спецмашины. В 1:24 локализовали, еще через 10 минут справились с открытым горением.
До этого в Автозаводском районе Тольятти огонь повредил десять авто и часть фасада здания.
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