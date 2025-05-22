Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человек пострадал на ночном пожаре в Кинеле Самарской области

В городе на улице Мостовой горел частный дом.

В городе горел частный дом. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о ночном инциденте появилась 22 мая в 0:57. На улице Мостовой огонь охватил жилую постройку. Раскинулся на 40 квадратных метров. Пострадал один человек. Возраст и пол не уточняются.

С пламенем боролись 11 специалистов 14-й и 82-й пожарно-спасательных частей. Плюс три спецмашины. В 1:24 локализовали, еще через 10 минут справились с открытым горением.

До этого в Автозаводском районе Тольятти огонь повредил десять авто и часть фасада здания.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!