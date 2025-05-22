Поднесла телефон к уху. Вскрылись подробности гибели женщины от молнии

52-летняя Людмила из небольшого села в Пермском крае была обычной женщиной с простыми повседневными заботами. Каждый день она ходила на работу, в свободное время вела домашнее хозяйство, воспитывала детей и нянчила внуков. Её жизнь оборвалась резко и неожиданно для всех — в женщину ударила молния. Татьяна, дочь погибшей, рассказала сайту perm.aif.ru, почему Людмила оказалась в грозу на улице и как её близкие переживают потерю.
«Мама была классной».
Ещё будучи девчонкой, Людмила выучилась на штукатура-маляра и приехала в село Крохалёво по распределению. Там она познакомилась со своим будущим мужем и так и осталась жить в его доме. Через время пара расписалась (в этом году они могли отметить 33-ю годовщину свадьбы), семья пополнилась сыном, а затем и дочерью.
Вскоре Людмила устроилась работать в СПК «Колхоз имени Дзержинского» дояркой. В свободное же от работы время женщина вела домашнее хозяйство и воспитывала детей.
«Мама была классной, доброй. Всегда стремилась помочь мне и брату. Только её попросишь, только позвонишь, какая бы просьба ни была, она всегда стремилась всё сделать», — вспоминает дочь Татьяна в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
У Людмилы было двое внуков, которых она очень любила. Женщина часто ездила к детям, чтобы понянчиться с малышами и разгрузить их родителей. Она поддерживала хорошие отношения с соседями и односельчанами. Со многими дружила и всегда помогала другим.
Шла на работу через поле.
18 мая Людмила закончила домашние дела и собиралась на вечернюю дойку, которая начинается в 18:00. От дома семьи до колхоза идти около 1,5 километра — это примерно 20−30 минут пешком. На улице собиралась гроза.
Её путь проходил через большое поле на возвышенности. Как рассказала Татьяна, её маме кто-то позвонил, Людмила поднесла телефон к уху, и в этот момент в неё ударила молния. Женщина скончалась на месте.
«Один бок, где у неё был телефон, и лицо сильно обгорели. Ну и сам телефон, конечно, сгорел от такого удара», — рассказала дочь погибшей сайту perm.aif.ru.
Людмилу нашли только спустя несколько часов. Один из работников фермы возвращался домой, когда заметил тело женщины. Он сразу позвонил председателю колхоза Ивану Трощенкову и вызвал на место скорую помощь и полицию.
В Минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru случай смерти от удара молнии подтвердили, но, по их данным, вызов медиков был утром.
«Утром 18 мая медицинским работником была констатирована смерть женщины», — сообщили в министерстве сайту perm.aif.ru.
«Все свои да наши».
Татьяне о смерти мамы рассказал её брат Николай со слов отца (дочь и сын Людмилы сейчас проживают в Перми). Девушка признаётся, что ей было тяжело поверить в случившееся, да и до сих пор не верится.
«Брат мне позвонил и сказал, что мамы больше нет. Я сначала не поверила. Как можно в такое поверить? Она молодая была, не болела ничем, а тут говорят, умерла. Я не готова была к её смерти. Не могло такого произойти, но произошло», — вспоминает Татьяна события того вечера в беседе с корреспондентом сайта perm.aif.ru.
Первое время Татьяна много плакала. Переживала и за отца, который после стольких лет совместной жизни остался один. Сын женщины, Николай, тоже тяжело переносит потерю родного человека.
Село Крохалёво совсем небольшое, в нём проживает около 350 человек, почти все друг друга знают. Поэтому равнодушным к случившемуся не остался никто. На похоронах, которые прошли 20 мая, собралось много близких, коллег и знакомых Людмилы. Колхоз, в котором женщина проработала практически всю жизнь, помог всё организовать и оплатить.
Редакция perm.aif.ru выражает соболезнования семье погибшей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что подобный случай произошёл летом прошлого года на Каме. Тогда отец с сыном отправились на рыбалку, но погода резко испортилась и началась гроза. Молния ударила в 8-летнего мальчика, ребёнок погиб на месте.