Поднесла телефон к уху. Вскрылись подробности гибели женщины от молнии

«Брат мне позвонил и сказал, что мамы больше нет. Я сначала не поверила. Как можно в такое поверить? Она молодая была, не болела ничем, а тут говорят, умерла. Я не готова была к её смерти. Не могло такого произойти, но произошло», — вспоминает Татьяна события того вечера в беседе с корреспондентом сайта perm.aif.ru.