Румыны переправляли азиатов через Прут в Европу: В Молдове задержаны нелегальные мигранты и их сопровождающие

В Унгенском районе были обнаружены граждане Шри-Ланки в возрасте 31 и 42 лет без документов, подтверждающих их пребывание на данной территории. Также были обнаружены румынские перевозчики и авто с итальянскими номерами. А также полистироловые пластины, которые должны были использоваться для переправы через реку Прут.