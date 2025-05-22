Румыны переправляли азиатов через Прут в Европу: В Молдове задержаны нелегальные мигранты и их сопровождающие

В Молдове задержаны румынские-перевозчики, которые везли нелегалов-азиатов в ЕС.
Сотрудники пограничной полиции ликвидировали преступную сеть, специализировавшуюся на содействии нелегальной миграции граждан из стран Азии в страны Евросоюза.
Сообщается, что удалось задержать четырех человек, в том числе двух граждан Шри-Ланки и двух румынских сопровождающих.
В Унгенском районе были обнаружены граждане Шри-Ланки в возрасте 31 и 42 лет без документов, подтверждающих их пребывание на данной территории. Также были обнаружены румынские перевозчики и авто с итальянскими номерами. А также полистироловые пластины, которые должны были использоваться для переправы через реку Прут.
Согласно действующему законодательству, организация незаконной миграции наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет и штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц.
Источник: t.me/wtfmoldova.
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