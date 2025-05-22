Из ТРК Letout в Самаре эвакуировали 518 человек, из которых 173 — дети

Людей вывели днем 22 мая. Медпомощь никому не потребовалась, сообщили в областном ГУ МЧС.
В 12:39 появилась информация о срабатывании пожарной сигнализации в ТРК Letout на 18-м километре Московского шоссе, 23. Устройство дало о себе знать на одной из кухонь второго этажа.
«Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 518 человек, из них 173 ребенка», — уточнили в региональном ведомстве.
Также в четверг в Самарской области тушили ночной пожар в Кинеле на улице Мостовой. Огонь охватил частный дом и раскинулся на 40 квадратных метров.
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