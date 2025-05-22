Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи Башкирии удалили осколки из черепа 24-летнего участника СВО

В Башкирии врачи удалили осколки из черепа бойца СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 24-летний молодой человек, получивший осколочное ранение головы в зоне специальной военной операции, успешно перенес нейрохирургическое вмешательство в одной из больниц Октябрьского. О подробностях уникального случая рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Военнослужащий поступил в больницу с жалобами на боли в голове, бойца мучала тошнота, рвота и лихорадка. При обследовании медики выявили перелом теменной кости справа и ушиб головного мозга, вызванные непроникающим осколочным ранением.

Врачам-нейрохирургам предстояла сложная операция. Медики выполнили краниопластику, используя современную сетчатую пластину для восстановления целостности черепа в лобно-теменной области.

Известно, что сейчас молодой человек проходит курс лечения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.