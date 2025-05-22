Врачи Башкирии удалили осколки из черепа 24-летнего участника СВО

В Башкирии 24-летний молодой человек, получивший осколочное ранение головы в зоне специальной военной операции, успешно перенес нейрохирургическое вмешательство в одной из больниц Октябрьского. О подробностях уникального случая рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Военнослужащий поступил в больницу с жалобами на боли в голове, бойца мучала тошнота, рвота и лихорадка. При обследовании медики выявили перелом теменной кости справа и ушиб головного мозга, вызванные непроникающим осколочным ранением.
Врачам-нейрохирургам предстояла сложная операция. Медики выполнили краниопластику, используя современную сетчатую пластину для восстановления целостности черепа в лобно-теменной области.
Известно, что сейчас молодой человек проходит курс лечения.
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