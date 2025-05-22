Громкие задержания на молдавской таможне по подозрению в коррупции

По предварительным данным следствия, эти и другие граждане, личность которых на данный момент не может быть раскрыта, предположительно получили несколькими частями сумму в размере более 40 000 долларов за упрощение пересечения таможенной границы Республики Молдова для ввоза в страну товаров, предназначенных для приднестровского сегмента, и за невыявление многочисленных нарушений законодательства.