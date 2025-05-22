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Громкие задержания на молдавской таможне по подозрению в коррупции

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НАЦ) и прокуратура муниципия Бельцы провели 21 и 22 мая ряд довольно громких задержаний высокопоставленных сотрудников таможни по подозрению в коррупции.

Источник: Sputnik.md

Так, 21 мая были задержаны руководитель Центра таможенного управления, а также таможенный брокер в рамках уголовного дела о пассивной коррупции при отягчающих обстоятельствах.

По предварительным данным следствия, эти и другие граждане, личность которых на данный момент не может быть раскрыта, предположительно получили несколькими частями сумму в размере более 40 000 долларов за упрощение пересечения таможенной границы Республики Молдова для ввоза в страну товаров, предназначенных для приднестровского сегмента, и за невыявление многочисленных нарушений законодательства.

В результате проведенных мероприятий были обнаружены предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, в том числе финансовые средства в различных валютах, происхождение которых предстоит выяснить.

сообщили в правоохранительном ведомстве

На следующий день, 22 мая, Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуратура Бельц объявили о задержании на 72 часа начальника внутреннего таможенного поста Каушаны по делу, в рамках которого 21 мая были задержаны начальник Центра таможенного управления и таможенный брокер.

Все три человека в настоящее время находятся под стражей в (НАЦ), их обвиняют в пассивном взяточничестве при отягчающих обстоятельствах.

В ходе вчерашних следственных действий у подозреваемых было изъято несколько мобильных телефонов, а общая сумма обнаруженных финансовых средств в различных валютах составляет около 1,1 миллиона леев.

уточнили в ведомстве

Следственные действия в рамках уголовного преследования продолжаются.