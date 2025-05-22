Из-за высокого уровня воды в Красноярском крае перекрыли дорогу

«Наблюдается перелив на 2 участках автодороги регионального значения 04К-500 “Каратузское — Старая Копь” (с 3,05 км по 5,8 км). Ограничено движение для всех видов транспорта. Максимальная глубина перелива 30 см», — говорится в сообщении спасателей.