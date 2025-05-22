Из-за высокого уровня воды в Красноярском крае перекрыли дорогу

С сегодняшнего дня временно ограничено движение на двух участках дороги «Каратузское — Старая Копь». Об этом предупредило краевое МЧС.
«Наблюдается перелив на 2 участках автодороги регионального значения 04К-500 “Каратузское — Старая Копь” (с 3,05 км по 5,8 км). Ограничено движение для всех видов транспорта. Максимальная глубина перелива 30 см», — говорится в сообщении спасателей.
Еще одним следствием подъема воды стало нарушение паромной переправы через реку Амыл, к которой и подводит данная автодорога.
При этом угрозы затопления приусадебных участков и жилых домов, по мнению спасательных служб, нет.