В Севастополе водитель мопеда укусил инспектора ГИБДД при задержании

В Севастополе 23-летний водитель мопеда оказал сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции и нанёс телесные повреждения полицейскому. О происшествии, случившемся 21 мая, сообщает полиция города.
По данным правоохранителей, молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения. Во время движения он оставил без внимания требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства.
При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции, оказал сопротивление и даже укусил инспектора за руку. Пострадавший полицейский был направлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а нарушитель задержан.
По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам будут приняты соответствующие решения о привлечении водителя к ответственности.