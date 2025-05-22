Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе водитель мопеда укусил инспектора ГИБДД при задержании

В Севастополе 23-летний водитель мопеда, ранее привлекавшийся за управление без прав, укусил инспектора ГИБДД во время задержания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Севастополе 23-летний водитель мопеда оказал сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции и нанёс телесные повреждения полицейскому. О происшествии, случившемся 21 мая, сообщает полиция города.

По данным правоохранителей, молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения. Во время движения он оставил без внимания требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства.

При задержании мужчина оскорбил сотрудника полиции, оказал сопротивление и даже укусил инспектора за руку. Пострадавший полицейский был направлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а нарушитель задержан.

По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам будут приняты соответствующие решения о привлечении водителя к ответственности.