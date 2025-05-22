В Уфе задержали предполагаемого маньяка

Как уточнили в МВД Башкирии, накануне в полицию стали поступать сообщения о нападении неизвестного мужчины. Общее описание и характер совершения преступлений указывал на то, что ко всем случаям причастен один и тот же человек.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый передвигается на автомобиле «Лада Гранта», позже выяснилось, что это рабочая машина злоумышленника. Именно на ней передвигался мужчина во время преступления и на момент задержания.
Полицейские задержали и доставили нападавшего в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера.
В СК Башкирии уточнили, что подозреваемый, заприметив понравившуюся девушку, начинал ее преследовать. Когда возникал подходящий случай, старался повалить жертву. Так произошло и с 16-летней уфимкой. Девушка не заметила, как к ней со спины подошел мужчина, толкнул, а затем начал приставать. Мужчина угрожал своей жертве расправой, если та закричит. Однако она не испугалась угроз и стала звать на помощь. Злоумышленник, испугавшись, скрылся с места происшествия. Еще в одном случае мужчину спугнули прохожие.
«В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования будет дана правовая оценка другим выявленным фактам нападений на девушек, предположительно, совершенных подозреваемым», — сообщили в Следкоме Башкирии.