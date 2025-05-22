В Уфе задержали предполагаемого маньяка

В СК Башкирии уточнили, что подозреваемый, заприметив понравившуюся девушку, начинал ее преследовать. Когда возникал подходящий случай, старался повалить жертву. Так произошло и с 16-летней уфимкой. Девушка не заметила, как к ней со спины подошел мужчина, толкнул, а затем начал приставать. Мужчина угрожал своей жертве расправой, если та закричит. Однако она не испугалась угроз и стала звать на помощь. Злоумышленник, испугавшись, скрылся с места происшествия. Еще в одном случае мужчину спугнули прохожие.