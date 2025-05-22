«Мною управляли». Внучка Тархова раскрыла причины убийства экс-мэра Самары

«Мой сын играл с их детьми, ночевал с ними. Нельзя даже представить было, что, в поисках защиты от своей семьи я наткнусь на убийц. Знаний в убийстве у меня никогда не было, как и в криминалистике. Сложно бороться за любовь и семью, когда ты не можешь переспорить, убедить. Как в лесу — ты кричишь, а тебя не слышат», — сокрушается в письме Бельская.