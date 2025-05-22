«Мною управляли». Внучка Тархова раскрыла причины убийства экс-мэра Самары

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своего деда — экс-мэра Самары Виктора и бабушки — Натальи Тарховой, написала письмо журналистам. В программе «Малахов» на телеканале Россия озвучили послание девушки, в котором она раскрыла детали убийства.
«Уничтожили семью».
Екатерина призналась, что действовала не одна, а с подельниками — Дмитрием и Светланой Метревели.
«Мной всегда хотели управлять. С одной стороны те, кто уничтожили мой брак, с другой — чужие люди со своими идеальными профессиональными навыками по уничтожению чужих семей, запудриванию мозга и танцах на костях. Думаю, вам приятно осознавать, что вы сломали всю мою семью и одного маленького человечка. Вы своими преступными мозгами с помощниками при помощи моих рук уничтожили моих любимых бабушку и дедушку. Это на всю жизнь невосполнимая утрата, так бывает — ищешь любовь, заботу и понимание, а натыкаешься на убийц», — пишет Тархова.
Катя также объяснила в письме, что познакомилась с Метревели пять лет назад.
«Мой сын играл с их детьми, ночевал с ними. Нельзя даже представить было, что, в поисках защиты от своей семьи я наткнусь на убийц. Знаний в убийстве у меня никогда не было, как и в криминалистике. Сложно бороться за любовь и семью, когда ты не можешь переспорить, убедить. Как в лесу — ты кричишь, а тебя не слышат», — сокрушается в письме Бельская.
Девушка также сообщила, что пыталась говорить с бабушкой, но та ее отправляла к психологам. Кроме того, по словам Екатерины, с ее родной мамой — Людмилой — у нее также не было взаимопонимания.
«Да, у мамы на первом месте только она», — рассуждает обвиняемая.
Однако, Людмила Тархова, которая также находится за решеткой, обвиненная в вымогательстве, тоже отправляла письмо в программу «Малахов». Женщина подчеркнула, что дочь «отравила ей и её родителям душу».
Людмила добавила, что она замечала странности в поведении дочери, а еще находила в ее чемодане кости, фрагменты кожи и другие необычные вещи.
«Хочу обратиться к сыну и маме. Прости меня, мама, мне тебя всю жизнь не хватало… Сынок, я тебя сильно люблю, твою маму подставили, а она доверилась», — признается в письме Екатерина.
«Выставляет себя жертвой».
Психолог Анна Бельская в беседе с samara.aif.ru отметила, что письмо Тарховой представляет собой эмоционально насыщенный текст, в котором проявляются как её внутренние переживания, так и сложные отношения с окружающими.
«Первое, что бросается в глаза — это выражение чувства беззащитности. Фраза “Мной всегда хотели управлять” указывает на ее убеждение, что она находится под контролем других. Это может свидетельствовать о высоком уровне тревожности и недоверия к окружающим. Екатерина позиционирует себя как жертву обстоятельств», — подчеркивает психолог.
По словам эксперта, Екатерина осознает, что её действия привели к трагическим последствиям, но в то же время она пытается переложить ответственность на других, описывая их как манипуляторов и преступников.
«Это может говорить о внутреннем конфликте — ей трудно признать свою роль в произошедшем, и она пытается защитить себя от чувства вины, обвиняя окружающих», — считает психолог Бельская.