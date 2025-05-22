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В Самаре направили в суд дело о 131-миллионном мошенничестве 2 бизнесменов

Многомиллионное мошенничество при реконструкции очистных сооружений провернули отец и сын — бенефициар и директор строительной компании.

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при реконструкции станции обеззараживания сточных вод.

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено директору ООО «СТК» и его отцу — бенефициару Общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, в 2019—2020 гг. исполняя муниципальный контракт с МП «Самараводоканал» по реконструкции станции Ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод, бенефициар и директор строительной компании установили затворные рамы и шандор, не соответствующие проектно-сметной документации и техническому заданию, чем обманули заказчика, и похитили из полученные из бюджета более 131 миллиона рублей. Установленное обвиняемыми оборудование стоимостью 60 миллионов рублей не в полной мере пригодно к использованию из-за существенно сниженных характеристик жесткости и несущей способности.

Бюджетные субсидии на проведение работ выделялись в соответствии с государственной программой Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения на 2019−2024 годы».

В рамках уголовного дела потерпевшей стороной предъявлен иск о взыскании причиненного ущерба.

В целях обеспечительных мер наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 107 млн рублей.

Рассматриваться уголовное дело будет в Октябрьском районном суде Самары, сообщили в прокуратуре Самарской области.