В Самаре направили в суд дело о 131-миллионном мошенничестве 2 бизнесменов

По версии следствия, в 2019—2020 гг. исполняя муниципальный контракт с МП «Самараводоканал» по реконструкции станции Ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод, бенефициар и директор строительной компании установили затворные рамы и шандор, не соответствующие проектно-сметной документации и техническому заданию, чем обманули заказчика, и похитили из полученные из бюджета более 131 миллиона рублей. Установленное обвиняемыми оборудование стоимостью 60 миллионов рублей не в полной мере пригодно к использованию из-за существенно сниженных характеристик жесткости и несущей способности.