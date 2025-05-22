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Самолет уходил на 2-й круг в небе над Самарой из-за проблем с оборудованием

Инцидент произошел вечером 21 мая. Никто не пострадал.

Инцидент произошел вечером 21 мая. Никто не пострадал.

Примерно в 22:46 появилась информация о неполадках с системами на борту самолета, который летел из Новосибирска в Ульяновск. Все случилось в небе над Самарской областью. Экипаж воздушного судна ушел на второй круг.

После этого продолжил маршрут и сел в нужном регионе, пишет телеграм-канал Aviaincident. А до этого врачи СамГМУ оказали срочную помощь пассажирке на рейсе в Турцию. Жаловалась на головную боль, слабость и затрудненное дыхание.

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