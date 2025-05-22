Челябинку арестовали за убийство сожителя во время пьяной ссоры

Челябинку арестовали по обвинению в убийстве 35-летнего сожителя. Она полоснула его по шее во время пьяной ссоры, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, вечером 20 мая 2025 года парочка выпивала в квартире одного из домов по улице Марченко в Челябинске. Сожители начали ссориться. В итоге 31-летняя челябинка нанесла благоверному смертельный удар в шею, от которого он умер на месте.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ 105 «Убийство». Следователь назначил комплекс экспертиз. Продолжается сбор доказательств.