Знакомому Гусейна Гасанова грозит срок за помощь с квартирой в «Москве-Сити»

— Если Вадим Богач намеренно способствовал уклонению от уплаты налогов и уклонению Гасановым от ответственности в рамках расследования, то он, безусловно, может быть признан соучастником преступления. Это уголовная ответственность. Если он просто помог Гасанову скрыть квартиру от следствия, если у него была не ведущая роль в преступлении и он не был организатором, то наказание у него будет в разы мягче. Условное лишение свободы либо обязательные работы со штрафом, — заявил Крохин.