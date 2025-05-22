Знакомому Гусейна Гасанова грозит срок за помощь с квартирой в «Москве-Сити»

Знакомому риелтору блогера Гусейна Гасанова, которого объявили в розыск по делу о легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов на 170 миллионов рублей, Вадиму Богачу грозит уголовная ответственность за помощь с переоформлением квартиры в «Москве-Сити». Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал председатель союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.
— Если Вадим Богач намеренно способствовал уклонению от уплаты налогов и уклонению Гасановым от ответственности в рамках расследования, то он, безусловно, может быть признан соучастником преступления. Это уголовная ответственность. Если он просто помог Гасанову скрыть квартиру от следствия, если у него была не ведущая роль в преступлении и он не был организатором, то наказание у него будет в разы мягче. Условное лишение свободы либо обязательные работы со штрафом, — заявил Крохин.
Председатель союза жилищных организаций Москвы уточнил, что следователи в любом случае будут проверять Богача на предмет соучастия, будут изучаться его переписки и телефонные разговоры с Гасановым. Также у следователей может вызвать подозрения срочность покупки недвижимости. Обычно сделки по объектам, стоимость которых превышает несколько десятков миллионов рублей, планируются длительное время, добавил юрист.
О том, что Гасанов переоформил квартиру, стало известно утром 22 мая. После возбуждения уголовного дела блогер начал активно распродавать свое имущество в России. Вначале он избавился от своего Rolls-Royce Cullinan 2020 года стоимостью около 50 миллионов рублей, а затем выставил на продажу трехкомнатные апартаменты в Neva Towers площадью 124 квадратных метра на 44-м этаже. Новым владельцем недвижимости стал знакомый Гасанова — московский риелтор Вадим Богач, который ранее помогал ему и другим звездам покупать недвижимость.