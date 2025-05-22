В Казани в одной из квартир на улице Волкова нашли ребенка-маугли. Прокуратура Вахитовского района организовала проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам жильцов дома на улице Волкова, к ним постучались представители ПДН и задали пару вопросов про ребенка соседей. Однако они ни разу его не видели, а только странную женщину в необычной одежде. Предполагаемая мать летом носила розовую балаклаву и балахоны.
Жильцы думали, что женщина ухаживает за больной бабушкой, так как из ее квартиры пахло мочой. В связи с этим было принято решение поставить в подъезде автоматический освежитель.
Уточняется, что ПДН на протяжении пяти лет пыталось попасть в эту зловонную квартиру, но тщетно. В этот раз им удалось достичь цели. Однако начались разборки. Дело дошло и до физической силы, женщина начала таскать сотрудниц за волосы. В это время одна из соседок проскользнула в квартиру и увидела горы мусора. По этому хламу бегала шестилетняя девочка. Ее вызволили оттуда на руках.
«Надзорное ведомство даст оценку эффективности работы органов системы профилактики, по итогам которой будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе прокуратуры Вахитовского района.
Напомним, в Казани мужчина избивал находящихся на остановке людей. Полиция разыскивает агрессивного жителя столицы Татарстана.