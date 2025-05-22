В Казани в одной из квартир на улице Волкова нашли ребенка-маугли

Уточняется, что ПДН на протяжении пяти лет пыталось попасть в эту зловонную квартиру, но тщетно. В этот раз им удалось достичь цели. Однако начались разборки. Дело дошло и до физической силы, женщина начала таскать сотрудниц за волосы. В это время одна из соседок проскользнула в квартиру и увидела горы мусора. По этому хламу бегала шестилетняя девочка. Ее вызволили оттуда на руках.